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22.07.19 17:28

"Привласнення" бренда партії мажоритарниками, скуповування голосів і зловживання службовим становищем, - міжнародні спостерігачі про особливості виборчої кампанії

"Клонування" політичних брендів учасниками виборчих перегонів стало однією з особливостей останньої парламентської кампанії в Україні.

"Привласнення" бренда партії мажоритарниками, скуповування голосів і зловживання службовим становищем, - міжнародні спостерігачі про особливості виборчої кампанії

Про це йдеться у звіті Місії міжнародних спостерігачів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Присвоєння бренда однієї з партій декількома кандидатами, які балотувалися шляхом самовисування, було однією з головних особливостей цих виборів, яка отримала назву "клонування", - йдеться в документі.

У звіті підкреслюється, що "широкомасштабна практика скуповування голосів могла вплинути на вибір під час голосування, а зловживання службовим становищем не забезпечило рівних можливостей для учасників перегонів".

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