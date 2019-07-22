Портнова викликають в Управління спецрозслідування ГПУ для допиту на 29 липня. ДОКУМЕНТ

Відповідний документ розміщено на сайті Генпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Гр-н Портнов Андрій Володимирович, який проживає за адресою: м. Київ, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 29 липня 2019 року об 11 год. 00 хв. до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 211 (тел. 200-70-82) для допиту та одночасного допиту як свідка у кримінальному провадженні № 42013110000001029", - йдеться в повідомленні.

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