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22.07.19 17:58

Портнова викликають в Управління спецрозслідування ГПУ для допиту на 29 липня. ДОКУМЕНТ

Колишній заступник голови адміністрації президента України часів Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов викликається в Управління спецрозслідування Генпрокуратури України на 29 липня для допиту й одночасного допиту як свідка в кримінальному провадженні від 25 листопада 2013 року за фактом злочинного перешкоджання проведенню мітингів в листопаді 2013 р. - лютому 2014 р.

Портнова викликають в Управління спецрозслідування ГПУ для допиту на 29 липня. ДОКУМЕНТ

Відповідний документ розміщено на сайті Генпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Гр-н Портнов Андрій Володимирович, який проживає за адресою: м. Київ, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 29 липня 2019 року об 11 год. 00 хв. до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 211 (тел. 200-70-82) для допиту та одночасного допиту як свідка у кримінальному провадженні № 42013110000001029", - йдеться в повідомленні.

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Портнова викликають в Управління спецрозслідування ГПУ для допиту на 29 липня 01
Портнова викликають в Управління спецрозслідування ГПУ для допиту на 29 липня 02

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