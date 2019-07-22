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22.07.19 19:58

Українські порти на Азовському морі за час агресії РФ недоотримали близько 6 млрд грн доходу, - глава АМПУ Вецкаганс

Українські морські порти на Азовському морі у зв'язку з агресією Росії з 2014 року втратили практично половину вантажів, а кількість суднозаходів зменшилася більш ніж удвічі.

Українські порти на Азовському морі за час агресії РФ недоотримали близько 6 млрд грн доходу, - глава АМПУ Вецкаганс

Про це повідомив керівник Адміністрації морських портів України (АМПУ) Райвіс Вецкаганс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За час агресії з боку Росії азовські порти втратили практично половину вантажів, а кількість суднозаходів зменшилася більш ніж кдвічі. У підсумку з 2014 року, за нашими підрахунками, порти недоотримали доходу на суму близько 6 млрд грн. І тут не враховані збитки і додвитрати експортерів, пов'язані з простоєм і переорієнтацією вантажопотоків", - сказав він.

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