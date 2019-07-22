Потрібно розслідувати "вбивство" екології в Маріуполі, Запоріжжі та інших містах, - Баканов

Про це він заявив на брифінгу в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Баканова, ГПУ розслідує факти можливого забруднення природи в Запоріжжі.

"Під час візиту президента України в Запоріжжя там були аналогічні заявники (щодо екології. - Ред) ... Я запитав у керівника СБУ в Запорізькій області, він сказав, що відповідні справи у слідства вже є, і вони передані в Генеральну прокуратуру. ГПУ зараз фактично здійснює процесуальний контроль над цими справами", - сказав Баканов.

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"Але, відповідаючи на запитання, чи потрібно щось робити в Маріуполі, Запоріжжі та інших містах, я відповідаю однозначно - так. Жодна інвестиція не може виправдати вбивство екології", - додав він.

Баканов зазначив, що йому не відомо про аналогічні справи в Маріуполі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.

Читайте також: На комбінаті ArcelorMittal у Кривому Розі СБУ провела обшукиДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3138978

22 липня СБУ заявила, що на підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" було виявлено джерело підвищеної радіації. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 441 КК (Екоцид).