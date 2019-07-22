Наше підприємство не є розпорядником публічних коштів, - у "Спецтехноекспорті" відреагували на обшук

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті "Спецтехноекспорту", інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснили виїмку документів у головному офісі ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", що стосуються постачання протягом 2015-2017 років підвісної системи раннього виявлення на потреби Державної прикордонної служби України. Дана система вироблена компанією зі Сполучених Штатів Америки, була у повному комплекті поставлена в Україну, пройшла усі етапи випробувань та наразі виконує передбачені технічною документацією завдання на кордоні України", - повідомляє підприємство.

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У Спецтехноекспорт стверджують, що не могли заволодіти коштами, які були оплачені американською компанією, оскільки Спецтехноекспорт є уповноваженим державою спецекспортером і не є розпорядником публічних коштів.

Також там зазначили, що підприємство не приймає рішення про вибір того чи іншого оборонного обладнання для потреб силових структур.

Нагадаємо, що сьогодні прокурори Головної військової прокуратури при оперативному супроводі Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та участі співробітників Центру спеціальних операцій "А" СБУ проводять обшуки в службових приміщеннях Кабінету Міністрів України, Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України та держпідприємства "Спецтехноекспорт".