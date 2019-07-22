"ОПОРА" оприлюднила дані паралельного підрахунку голосів: "Слуга народу" - попереду з великим відривом. ІНФОГРАФІКА

Результати паралельного підрахунку голосів розміщені на сайті "ОПОРИ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, партія "Слуга народу" набирає 43,2% голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" - 13%, "Європейська Солідарність" - 8,2%, ВО "Батьківщина" - 8,1%, "Голос" - 5,7%, згідно з паралельним підрахунком голосів громадянської мережі "Опора".

Як наголошується в повідомленні на сайті, дані зібрані з 99,8% виборчих дільниць.

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Для "Слуги народу" і "Опозиційної платформи - За життя" похибка становить по 1%, для "Євросолідарності" - 0,5%, "Батьківщини" - 0,4%, "Голосу" - 0,6%.