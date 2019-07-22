СБУ обвинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала

Про це повідомив виконувач обов'язків глави СБУ Іван Баканов, пише Інтерфакс Україна.

"Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію... не планував зробити нічого поганого. Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому має бути відповідним чином як мінімум дисциплінарно покараний", - сказав Баканов під час прес-брифінгу в Києві в понеділок.

Водночас він уточнив, що, найімовірніше, йтиметься не про адміністративну відповідальність.

Баканов додав, що СБУ не заарештовувала обладнання, однак вилучила документи.

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Як зазначив начальник слідчого відділення управління СБУ в Дніпропетровській області Ігор Єна, співробітники підприємства перешкоджали огляду обладнання і намагалися затягнути надання необхідної документації. При цьому співробітники СБУ зафіксували порушення правил експлуатації обладнання, додав він.

"Під час налагодження роботи однієї з використовуваних у виробництві установок, а саме машини безперервного лиття заготовок, було допущено суттєвих порушень вимог радіаційної безпеки, внаслідок чого випромінювання... перевищило допустимі норми", - зазначив Єна.

За його словами, зафіксовано перевищення радіаційного фону на рівні 4,4 мк3в/ч.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки України 20 липня провели обшуки на ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг". Вони також заблокували проект введення в дію машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №3, вартість якої разом із МБЛЗ №2, що вже проходить гарячі випробування, становить $140-150 млн.

Цьому передувало те, що президент України Володимир Зеленський, уродженець Кривого Рогу, розкритикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні й закликав надати адресну фінансову підтримку особам, які постраждали від шкідливих викидів в атмосферу. Через кілька днів, 17 липня, стало відомо, що СБУ порушила кримінальне провадження стосовно АМКР за ст. 441 Кримінального кодексу України - "екоцид", яка передбачає позбавлення волі на термін від восьми до 15 років.

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У зв'язку з останніми подіями АМКР звернувся до Зеленського та світової спільноти з проханням втрутитися в ситуацію і припинити безпрецедентний тиск на іноземного інвестора.

Раніше підприємство заявляло про плани цього року завершити низку масштабних інвестпроектів, один із них - будівництво комплексу безперервного розливання сталі. Гарячі випробування однієї з двох нових МБЛЗ уже відбуваються, компанія планує незабаром розпочати випробування і на дрібносортному верстаті №250-4, реконструкція якого коштуватиме "ArcelorMittal Кривий Ріг" у $55 млн.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн за стартової ціни 10 млрд грн, після чого меткомбінат було перейменовано в "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше - в "ArcelorMittal Кривий Ріг".