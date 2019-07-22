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22.07.19 19:50

Члени ДВК у селі на Київщині складали протоколи за територією виборчої дільниці, поліцейські відкрили кримінальне провадження

Про порушення виборчого законодавства членами однієї з ДВК Богуславського району Київської області повідомив офіційний спостерігач від Всеукраїнської громадської організації "Опора".

Члени ДВК у селі на Київщині складали протоколи за територією виборчої дільниці, поліцейські відкрили кримінальне провадження

На місце події виїхали працівники Миронівського відділку поліції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НПУ. В ході перевірки, вони встановили, що члени ДВК у с. Гута, Богуславського району, складали протоколи про підрахунок голосів виборців за територією виборчої дільниці та мали при собі печатку.

У зв’язку з цим порушенням Закону України про вибори, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 158 "Фальсифікація виборчих документів" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

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