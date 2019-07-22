Політв'язень в окупованому Криму Бекіров через хворобу вже не встає з ліжка, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реаліі".

Так, за словами адвоката, у Бекірова сталося защемлення нерва в хребті, через що він зовсім не може встати з ліжка і відчуває сильні болі в спині.

"Я спробував сьогодні відвідати Едема Бекірова в камері медчастини СІЗО, але він не зміг встати з ліжка, тому що у нього дуже сильно болить спина. Я відразу ж звернувся до медчастини. Медпрацівник до нього зайшов і Бекіров підтвердив, що у нього защеміло нерв у хребті. Чому це сталося я поки не можу сказати, оскільки так і не побачився з ним", - зазначив адвокат.

Читайте також: Бекірова не перевели в лікарню, він у медсанчастині СІЗО окупованого Сімферополя, скаржиться на судоми, - адвокат Ладін

Раніше Європейський суд з прав людини зобов'язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова.