Вітаємо український народ із виборчим процесом, який відбувся з повагою до основних свобод, - посольство США

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо початкову оцінку Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) виборів до Верховної Ради і вітаємо український народ з виборчим процесом, що пройшов з повагою до основних свобод", - йдеться в повідомленні.

Американські дипломати також привітали зусилля української влади і правоохоронних органів щодо забезпечення українців можливістю безпечного здійснення своїх демократичних прав.

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