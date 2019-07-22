Вітаємо український народ із виборчим процесом, який відбувся з повагою до основних свобод, - посольство США

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вітаємо початкову оцінку Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) виборів до Верховної Ради і вітаємо український народ з виборчим процесом, що пройшов з повагою до основних свобод", - йдеться в повідомленні.
Американські дипломати також привітали зусилля української влади і правоохоронних органів щодо забезпечення українців можливістю безпечного здійснення своїх демократичних прав.