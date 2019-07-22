Євросоюз має вагомі причини для продовження санкцій проти Росії, - євродепутат Макалістер

Про це заявив глава делегації Європейського парламенту зі спостереження за виборами в Україні Девід Макалістер під час пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, це залежить від країн-членів ЄС, чи санкції будуть продовжені чи ні. Але до сьогодні країни-члени завжди приймали рішення про продовження санкційного режиму проти Росії. І вони це роблять через дуже вагомі причини", - заявив Макалістер, коментуючи на прохання журналістів питання про перспективи продовження санкцій ЄС проти Росії.

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Як повідомлялося, 10 липня член політичної групи "Європейська народна партія" Девід Макалістер був переобраний головою комітету Європейського парламенту із закордонних справ.