Євросоюз має вагомі причини для продовження санкцій проти Росії, - євродепутат Макалістер

Про це заявив глава делегації Європейського парламенту зі спостереження за виборами в Україні Девід Макалістер під час пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Звичайно, це залежить від країн-членів ЄС, чи санкції будуть продовжені чи ні. Але до сьогодні країни-члени завжди приймали рішення про продовження санкційного режиму проти Росії. І вони це роблять через дуже вагомі причини", - заявив Макалістер, коментуючи на прохання журналістів питання про перспективи продовження санкцій ЄС проти Росії.
Як повідомлялося, 10 липня член політичної групи "Європейська народна партія" Девід Макалістер був переобраний головою комітету Європейського парламенту із закордонних справ.