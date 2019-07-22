Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії голосів після підрахунку 100% голосів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Балога, який як мажоритарник представляв партію "Єдиний центр", отримав підтримку 35,81% виборців.

Його основний конкурент, представник партії "Слуга народу" Едгар Токар, - 34,47%.

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Різниця в кількості виборців, які підтримали цих кандидатів, становила 798 голосів.

Центр ДВК №69 розташований у Мукачеві.



У виборах брали участь усі три брати-політики Балоги. Але до Верховної Ради потрапляє тільки Віктор. Іван Балога посів четверте місце (15% голосів) в окрузі №70, перемога в якому дісталася представнику "Слуги народу" Михайлу Лабі (25,24%). Павло Балога - теж четвертий (10,25%) на окрузі №73, там перемагає самовисуванець Владислав Поляк (41,16%).

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