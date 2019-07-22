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22.07.19 20:21

Вибори були конкурентними, - посли країн G7

Посли країн "Великої сімки" вважають вибори до Верховної Ради, які відбулися, конкурентними.

Вибори були конкурентними, - посли країн G7

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на повідомлення французького головування в G7 у Twitter Групи підтримки України.

"Посли G7 вітають проведення парламентських виборів в Україні, які відбулися на конкурентній основі з дотриманням основних прав і свобод", - сказано в повідомленні.

"Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою. Ми очікуємо рекомендації БДІПЛ та заохочуємо до розгляду шляхів їх впровадження", - додали дипломати.

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Вибори були конкурентними, - посли країн G7 01

Нагадаємо, за ходом виборів стежили понад тисяча міжнародних спостерігачів.

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