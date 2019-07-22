ЦВК опрацювала 82,17% протоколів: у Раді будуть "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ІНФОГРАФІКА

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.
За результатом обробки 82,17% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.
"Слуга народу" отримала 42,9% голосів;
"Опозиційна платформа - За життя" - 12,95%;
"Європейська Солідарність" - 8,31%;
"Батьківщина" - 8,11%;
"Голос" - 6,05%.
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3,9%, "Сила і честь" - 3.8%, "Опозиційний блок" - 3.15%, "Партія Шарія" - 2,29%, "Свобода" - 2.21%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2.28%, "Громадянська позиція" - 1.07%.