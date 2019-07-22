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22.07.19 20:49

ЦВК опрацювала 82,17% протоколів: у Раді будуть "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ІНФОГРАФІКА

Центральна виборча комісія опублікувала нові дані результату підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради.

ЦВК опрацювала 82,17% протоколів: у Раді будуть "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ІНФОГРАФІКА

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатом обробки 82,17% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.

"Слуга народу" отримала 42,9% голосів;

"Опозиційна платформа - За життя" - 12,95%;

"Європейська Солідарність" - 8,31%;

"Батьківщина" - 8,11%;

"Голос" - 6,05%.

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ЦВК опрацювала 82,17% протоколів: у Раді будуть Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина і Голос 01

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Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3,9%, "Сила і честь" - 3.8%, "Опозиційний блок" - 3.15%, "Партія Шарія" - 2,29%, "Свобода" - 2.21%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2.28%, "Громадянська позиція" - 1.07%.

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