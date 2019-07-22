Україна має проводити амбітні реформи під керівництвом досвідченого прем'єра, - Хармс

Про це німецький політик Ребекка Хармс сказала 22 липня у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на російську агресію реформи в Україні проводити важко. Але потрібно продовжити вже початі реформи у багатьох секторах і бути абмітнішими. Виглядає, що саме цього очікують українці від новообраних депутатів", – вважає Хармс.

Вона позитивно оцінила перебіг голосування: "Я помічаю зростання професіоналізму у проведенні виборів".

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Хармс привітала політичну силу президента Володимира Зеленського з перемогою і побажала успіху: "У нього величезна підтримка людей, щоб змінювати Україну, проводити далі реформи. На ньому величезна відповідальність, сподіваюся, що надії, які покладають українці на демократичні сили у Верховній Раді, справдяться".

Ребекка Хармс утрималася від відповіді на запитання, яку кандидатуру на посаду прем’єра України вона вважає найкращою.

"Я думаю, що Україні потрібен сильний і досвідчений прем’єр, який зможе продовжити реформи, – зауважила Хармс. – Не знаю, хто увійде до коаліції, але сподіваюся, що це буде об’єднання молодих, демократичних сил. Прем’єр, чоловік чи жінка, має бути досвідченим в економічній царині. Існує багато цікавих імен, сподіваюся, що українські політики зроблять найкращий вибір".

Німецький політик, ексголова фракції "зелених" в Європарламенті, спостерігає за проведенням виборів в Україні з 2004 року.