"Голосування надії", - в МЗС РФ прокоментували результати виборів до Ради

Міністерство закордонних справ країни-агресора Російської Федерації прокоментувало результати дострокових виборів до Верховної Ради. Офіційний коментар опубліковано на сайті МЗС РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Показово, що націоналістичні сили не здобули широкої підтримки населення України. Доволі скромний результат продемонструвала "Європейська Солідарність" П.Порошенка. Угруповання екстремістів зі "Свободи" та інших радикальних організацій і зовсім не проходить до парламенту", - сказано в коментарі.

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Окремо в МЗС РФ зазначили "вагомий результат" партії "Опозиційна платформа - За життя", яка виступає "серед іншого за нормалізацію відносин з Росією".

"Все це свідчить про те, що народ України втомився від політики залякування і терору, що провадилася попередньою владою. Можна, мабуть, назвати минуле голосування "голосуванням надії", - вважають у МЗС РФ.

Російське зовнішньополітичне відомство висловило жаль з приводу того, що на вибори не були допущені спостерігачі з РФ.

"Підкреслимо також, що заборона Києвом відкриття виборчих дільниць в українських закордонних представництвах на території Росії позбавив можливості проголосувати близько 3 млн українських громадян, які перебувають у нашій країні", - підкреслили в МЗС Росії.

Дипломати країни-агресора пообіцяли уважно стежити за розвитком ситуації в Україні.

"Розраховуємо, що кредит довіри від українського народу, отриманий новим складом парламенту, буде ним мудро використаний у мирних цілях і на благо населення всієї країни. Оцінювати нову українську владу належить за їхніми практичними справами", - підсумували в МЗС РФ.