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22.07.19 23:57

Військовослужбовець на Херсонщині вистрілив у ногу товаришеві по службі

Під час розрядки зброї військовослужбовець однієї з частин у Херсонській області вистрілив у ногу товаришеві. Пораненого госпіталізували. Тому, хто вистрілив, загрожує до 2 років штрафбату або до 3 років за ґратами.

Військовослужбовець на Херсонщині вистрілив у ногу товаришеві по службі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбуДБР.

"Військовослужбовець під час розрядки зброї вистрілив з автомата АКС-74, чим завдав поранення в ногу своєму колезі по службі. Поранений госпіталізований у військовий госпіталь міста Миколаєва", - сказано в повідомленні.

ДБР відкрило провадження у ч. 1 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, якщо це заподіяло потерпілому тілесні ушкодження).

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Якщо вина військовослужбовця буде доведена, йому загрожує обмеження волі на строк до двох років або утримання в дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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