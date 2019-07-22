Військовослужбовець на Херсонщині вистрілив у ногу товаришеві по службі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбуДБР.
"Військовослужбовець під час розрядки зброї вистрілив з автомата АКС-74, чим завдав поранення в ногу своєму колезі по службі. Поранений госпіталізований у військовий госпіталь міста Миколаєва", - сказано в повідомленні.
ДБР відкрило провадження у ч. 1 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, якщо це заподіяло потерпілому тілесні ушкодження).
Якщо вина військовослужбовця буде доведена, йому загрожує обмеження волі на строк до двох років або утримання в дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до трьох років.