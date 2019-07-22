П'ятеро українських миротворців вирушили служити в Малі

Про це повідомив на брифінгу в Києві заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України полковник Валентин Левчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За словами Левчика, зараз 61 представник українського національного персоналу виконує завдання в місіях ООН, НАТО і спільних миротворчих силах у таких країнах:

Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (12 осіб);

Місія ООН у Косово (2 особи);

Місія ООН у Республіці Південний Судан (4 особи);

Тимчасові сили ООН із забезпечення безпеки в Аб’єй (6 осіб);

Сили ООН з підтримання миру на Кіпрі (1 особа);

Тренувально-дорадча місія НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан (21 особа);

Багатопрофільна інтегрована Місія ООН зі стабілізації у Малі (5 осіб);

Спільні миротворчі сили в зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова (10 військових спостерігачів),

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На території Малі з 2013 року за рішенням Ради Безпеки ООН перебуває близько 12 тис. "Блакитних касок". Вони повинні забезпечувати стабільність і протистояти загрозам основним населеним пунктам Малі, допомагати в проведенні діалогу між владою і північними територіями країни, де діють ісламістські угруповання.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 січня 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ, в якому розпорядився направити українських військовослужбовців для участі в багатопрофільній інтегрованій місії ООН зі стабілізації ситуації в Малі.