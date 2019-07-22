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22.07.19 21:52

П'ятеро українських миротворців вирушили служити в Малі

Україна вперше направила миротворців у Малі. Наші військовослужбовці приєдналися до багатопрофільної інтегрованої Місії ООН зі стабілізації ситуації в цій країні.

П'ятеро українських миротворців вирушили служити в Малі

Про це повідомив на брифінгу в Києві заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України полковник Валентин Левчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За словами Левчика, зараз 61 представник українського національного персоналу виконує завдання в місіях ООН, НАТО і спільних миротворчих силах у таких країнах:

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На території Малі з 2013 року за рішенням Ради Безпеки ООН перебуває близько 12 тис. "Блакитних касок". Вони повинні забезпечувати стабільність і протистояти загрозам основним населеним пунктам Малі, допомагати в проведенні діалогу між владою і північними територіями країни, де діють ісламістські угруповання.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 січня 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ, в якому розпорядився направити українських військовослужбовців для участі в багатопрофільній інтегрованій місії ООН зі стабілізації ситуації в Малі.

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