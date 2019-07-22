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22.07.19 22:06

ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня

Повторно для дачі показань п'ятого президента України Петра Порошенка запросили на 25 липня.

ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня

Цю інформацію ttheБабелю підтвердили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка на 17 липня. За словами директора ДБР, він був викликаний як свідок у кримінальному провадженні за фактом вчинення угоди і можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу "Кузня на Рибальському". Однак, за інформацією пресслужби політика, Порошенко не отримував жодної повістки, а тому перебував на міжнародних зустрічах в Європарламенті.

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