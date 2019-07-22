ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня

Цю інформацію ttheБабелю підтвердили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка на 17 липня. За словами директора ДБР, він був викликаний як свідок у кримінальному провадженні за фактом вчинення угоди і можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу "Кузня на Рибальському". Однак, за інформацією пресслужби політика, Порошенко не отримував жодної повістки, а тому перебував на міжнародних зустрічах в Європарламенті.

Читайте також: Порошенка повторно викличуть як свідка, - Труба