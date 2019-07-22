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22.07.19 22:10

Директора "Дермансько-Острозького" Національного природного парку заарештували під час отримання хабара $5 тис., - СБУ. ФОТО

В межах заходів з боротьби з корупцією в екологічній сфері співробітники Служби безпеки України викрили в отриманні неправомірної вигоди директора "Дермансько-Острозького" Національного природного парку Мінекології та природних ресурсів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від приватного підприємця шість тисяч доларів США за невчинення перешкод у здійсненні господарської діяльності на території парку.

За вказану суму чиновник обіцяв також сприяти в оформленні та погодженні необхідних документів і наукового обґрунтування з перенесення меж ділянки господарювання.

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Правоохоронці затримали директора в адмінприміщенні під час отримання другої частини хабаря у розмірі п’ять тисяч американських доларів. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

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Заходи із викриття посадовця проводилися спільно Теруправлінням ДБР, розташованим у Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури України".

Директора Дермансько-Острозького Національного природного парку заарештували під час отримання хабара $5 тис., - СБУ 01

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