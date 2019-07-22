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22.07.19 22:33

Євросоюз не надаватиме візи кримчанам за виданими після 2014 року російськими паспортами, - посол ЄС у РФ Едерер

ЄС не буде ставити шенгенські візи жителям окупованого Криму в паспорти, видані Росією після 2014 року.

Євросоюз не надаватиме візи кримчанам за виданими після 2014 року російськими паспортами, - посол ЄС у РФ Едерер

Про це заявив в інтерв'ю ТАСС глава представництва Євросоюзу в Москві Маркус Едерер, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що ЄС не визнав і не визнає окупацію Криму Росією, "тому російські паспорти, видані в Криму російською владою після анексії, не будуть визнаватися і прийматися у разі звернення по шенгенську візу".

За словами дипломата, існує два способи отримання шенгенської візи жителями Криму. "Перший - для жителів Криму, які мають проїзні документи, видані там російською владою до незаконної анексії. Другий спосіб - наступний: багато жителів Криму мають український паспорт або можуть його отримати, оскільки Україна як і раніше вважає жителів Криму українськими громадянами. І мешканці Криму можуть використовувати ці українці не біометричні паспорти", - вказав він.

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Однак в обох випадках кримчанам "слід звертатися по шенгенську візу в консульства країн ЄС, розташовані в Україні, а не в Росії". "До речі, а якщо у них є біометричний український паспорт, то вони можуть здійснювати безвізові поїздки в країни Шенгенського простору, оскільки для українців з біометричними паспортами діє безвізовий режим. І цей безвізовий режим існує з 2017 року", - додав дипломат.

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