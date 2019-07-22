Фільм про українських миротворців представили в Херсоні і Миколаєві. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інформаційної політики України, інформує Цензор.НЕТ.

"Покази документального фільму "Миротворці. У горах Сванетії", знятого компанією MIR & CO PRODUCTION на замовлення Міністерства інформаційної політики, відбулися з нагоди Дня українського миротворця. 15 липня стрічку показали в Херсоні (кіноконцертний зал "Ювілейний"), 16 липня - в Миколаєві (у військовій частині)", - сказано в повідомленні.

Участь у заходах взяли продюсер фільму Мирослав Гай, автор ідеї Валентина Охлопкова, керівник сектору інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу МІП Віктор Литвинов.

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Фільм розповідає про першу самостійну місію українських миротворців, що відбулася з 10 по 14 жовтня 1993 року. Це була спецоперація ЗСУ з евакуації грузинських біженців у горах Сванетії. Українські пілоти на 17 вертольотах під обстрілами абхазо-російських військ здійснили 291 виліт і врятували від етнічних чисток 7634 людини, доставили 487 тонн вантажу.

Збройні сили України беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій, починаючи з 1992 року. Всього у військових операціях взяло участь понад 44 тисяч українських військовослужбовців.

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