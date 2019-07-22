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22.07.19 23:13

Варфоломій: Грецька (Елладська) церква визнає ПЦУ найближчим часом

Елладська (Грецька) православна церква - одна з найбільших помісних православних церков світу - "найближчим часом" визнає автокефальну православну церкву України та вступить із нею в церковне спілкування.

Варфоломій: Грецька (Елладська) церква визнає ПЦУ найближчим часом

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі з українцями Стамбула, повідомляє "ТСН".

Цю інформацію також підтвердили ВВС News Україна у Вселенському патріархаті.

"Можливо, рішення про визнання Православної церкви України було би фактом, якби, звичайно, не було політичного тиску з різних країн на наших сестер - помісних православних церков. Ми сподіваємося, що найближчим часом це буде вже позаду. Ми молимося і сподіваємося, що всі помісні православні церкви рано чи пізно визнають незалежність Православної церкви України, але першою церквою, яка визнає помісну православну церкву України, буде братська сестра церква - Елладська православна церква", - заявив Варфоломій.

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Раніше патріарх Варфоломій публічно уникав заяв про конкретні церков, які мають визнати ПЦУ.

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