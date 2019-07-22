Варфоломій: Грецька (Елладська) церква визнає ПЦУ найближчим часом

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі з українцями Стамбула, повідомляє "ТСН".

Цю інформацію також підтвердили ВВС News Україна у Вселенському патріархаті.

"Можливо, рішення про визнання Православної церкви України було би фактом, якби, звичайно, не було політичного тиску з різних країн на наших сестер - помісних православних церков. Ми сподіваємося, що найближчим часом це буде вже позаду. Ми молимося і сподіваємося, що всі помісні православні церкви рано чи пізно визнають незалежність Православної церкви України, але першою церквою, яка визнає помісну православну церкву України, буде братська сестра церква - Елладська православна церква", - заявив Варфоломій.

Читайте також: Позов "УПЦ КП" з вимогою скасувати її ліквідацію буде розглянуто в спрощеному провадженні, - прес-служба суду

Раніше патріарх Варфоломій публічно уникав заяв про конкретні церков, які мають визнати ПЦУ.