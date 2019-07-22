Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.07.19 23:20

Дубневич визнав програш кандидатці від "Голосу" Васильченко. ІНФОГРАФІКА

Народний депутат від БПП Богдан Дубневич програв вибори на 118 окрузі представниці партії "Голос" Галині Васильченко.

Дубневич визнав програш кандидатці від "Голосу" Васильченко. ІНФОГРАФІКА

Згідно з результатами підрахунків 99,28% протоколів, за Васильченко проголосували 31,51% виборців, за Дубневича - 30,12%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.

Дубневич визнав програш кандидатці від Голосу Васильченко 01

Дубневич визнав поразку, розмістивши в Facebook пост з вдячністю до своїх виборців.

"Сьогодні такий шанс випав моєму конкуренту, і я дуже хотів би, щоб всі розпочаті справи були завершені ... А у мене тепер з'явиться більше дорогоцінного часу, щоб проводити його з родиною, дітьми, онуками, друзями", - написав Дубневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях. ФОТО

Дубневич визнав програш кандидатці від Голосу Васильченко 02
Дубневич визнав програш кандидатці від Голосу Васильченко 03

Раніше партія "Голос" заявила про крадіжку голосів на окрузі на користь Дубневича. Згідно з даними екзитпол, заявили в "Голосі", Васильченко випереджає суперника на 14%.

Читайте також: В України є право вибирати і помилятися, оплачене кров'ю, - ветеран АТО Осмаєв про парламентські вибори

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100