Дубневич визнав програш кандидатці від "Голосу" Васильченко. ІНФОГРАФІКА

Згідно з результатами підрахунків 99,28% протоколів, за Васильченко проголосували 31,51% виборців, за Дубневича - 30,12%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.

Дубневич визнав поразку, розмістивши в Facebook пост з вдячністю до своїх виборців.

"Сьогодні такий шанс випав моєму конкуренту, і я дуже хотів би, щоб всі розпочаті справи були завершені ... А у мене тепер з'явиться більше дорогоцінного часу, щоб проводити його з родиною, дітьми, онуками, друзями", - написав Дубневич.

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Раніше партія "Голос" заявила про крадіжку голосів на окрузі на користь Дубневича. Згідно з даними екзитпол, заявили в "Голосі", Васильченко випереджає суперника на 14%.

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