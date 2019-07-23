"Слуга народу" оскаржуватиме результати виборів у 10 округах

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби політсили у фейсбуці.

"Ми плануємо оскаржити результати виборів у 10 округах, де були виявлені найбільші порушення під час голосування! Хоча підкуп виборців був зафіксований у понад 30 округах, однак вплинути на результати голосування це може лише в 10, - йдеться в повідомленні.

Керівник передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що "в цих округах зараз збирається матеріал для звернень в окружну комісію, потім - для судових розглядів, а потім - звернень до ЦВК зі скаргами щодо визнання результатів на окремих дільницях недійсними або невизнання результатів в окрузі".

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Так, у політсилі зазначили, що у 78-му окрузі в Запорізькій області було зафіксовано багато випадків підкупу виборців, у результаті чого отримано 3000 недійсних бюлетенів. У 64-му окрузі на Житомирщині, де програє Сергій Пашинський, "відбуваються незрозумілі події та з’являються тітушки".

У Закарпатській області у 68-му і 69-му округах (в останньому з незначним відривом від кандидата від "Слуги народу" переміг нардеп Віктор Балога) зафіксовано багато порушень і масовий підкуп; у Львівській області у 119-му окрузі на 17 дільницях зафіксовано підкуп членів ДВК; у Вінницькій області в окрузі №15 є факти підкупу виборців.

Багато порушень зафіксовано в Луганській області, зокрема на одному з округів кандидат роздавав цукор. До проблемних зарахували також 146-й і 137-й округи.

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