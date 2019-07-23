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23.07.19 07:34

ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%. ІНФОГРАФІКА

Центральна виборча комісія опублікувала нові результати підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради.

ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%. ІНФОГРАФІКА

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами опрацювання 92,55% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.

"Слуга народу" отримала 43,11% голосів;
"Опозиційна платформа - За життя" - 13,03%;
"Батьківщина" - 8,18%;
"Європейська Солідарність" - 8,15%;
"Голос" - 5,87%.

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Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,0%, "Сила і честь" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,07%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,32%, "Партія Шарія" - 2,24%, "Свобода" - 2,17%, "Громадянська позиція" - 1,05%.

ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: Слуга народу - 43,11%, ОП - За життя - 13,03%, Батьківщина - 8,18%, Євросолідарність - 8,15%, Голос - 5,87% 01

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