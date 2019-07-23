Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.07.19 13:09

ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Центральна виборча комісія опублікувала нові результати підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради.

ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами опрацювання 95,01% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.

"Слуга народу" отримала 43,13% голосів;
"Опозиційна платформа - За життя" - 13,06%;
"Батьківщина" - 8,18%;
"Європейська Солідарність" - 8,12%;
"Голос" - 5,84%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК прийняла протоколи з "мокрими" печатками від перших чотирьох ОВК

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,06%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,36%, "Партія Шарія" - 2,24%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,05%.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100