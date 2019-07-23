ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.
За результатами опрацювання 95,01% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.
"Слуга народу" отримала 43,13% голосів;
"Опозиційна платформа - За життя" - 13,06%;
"Батьківщина" - 8,18%;
"Європейська Солідарність" - 8,12%;
"Голос" - 5,84%.
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,06%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,36%, "Партія Шарія" - 2,24%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,05%.