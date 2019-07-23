ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.
За результатами опрацювання 97,13% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.
"Слуга народу" отримала 43.12% (6 086 408 голосів);
"Опозиційна платформа - За життя" - 13.04% (1 840 922 голоси);
"Батьківщина" - 8,18% (1 155 401 голос);
"Європейська Солідарність" - 8.12% (1 146 936 голосів);
"Голос" - 5.84% (825 112 голосів).
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,02%, "Сила і честь" - 3,81%, "Опозиційний блок" - 3,04%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,39%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1.05%.