Зеленський звільнив ще сімох голів РДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
У документах зазначено, що звільнення голів РДА пов'язане із закінченням терміну повноважень попереднього президента України.
Так, президент звільнив:
- В.Сукача з посади голови Кам'янець-Подільської РДА Хмельницької області (№235/2019-рп);
- В.Зубрицького з посади голови Стрийської РДА Львівської області (№234/2019-рп);
- О.Іванова з посади голови Троїцької РДА Луганської області (№233/2019-рп);
- В.Сергієнка з посади голови Новоайдарської РДА Луганської області (№232/2019-рп);
- І.Дзюбу з посади голови Марківської РДА Луганської області (№231/2019-рп);
- Н.Чехуту з посади голови Кремінської РДА Луганської області (№230/2019-рп);
- С.Іванюченка з посади голови Білокуракинської РДА Луганської області (№229/2019-рп).
Нагадаємо, 9 липня Зеленський звільнив 71 главу райадміністрацій по всій країні.