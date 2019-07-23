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23.07.19 09:07

Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав Володимира Зеленського та його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до парламенту.

Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Браво президенту Зеленському та його партії "Слуга народу". Вибори створюють нову надію для України. Некорумповані інститути, яким люди можуть довіряти, - це шлях до суверенної української держави", - написав Ягланд.

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Ягланд привітав Зеленського і його партію Слуга народу з перемогою на дострокових виборах до Ради 01

Нагадаємо, станом на ранок 23 липня ЦВК опрацювала 92,55% протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. Таким чином, у Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - а життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%

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