Ягланд привітав Зеленського і його партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах до Ради

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Браво президенту Зеленському та його партії "Слуга народу". Вибори створюють нову надію для України. Некорумповані інститути, яким люди можуть довіряти, - це шлях до суверенної української держави", - написав Ягланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформи, мир і процвітання: генсек Ради Європи Ягланд написав, чого чекає від Зеленського. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, станом на ранок 23 липня ЦВК опрацювала 92,55% протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. Таким чином, у Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - а життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%