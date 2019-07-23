Усі КПВВ на Донбасі, включно з "Майорським", функціонують у штатному режимі, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Пасажиро-транспортний потік на решті КПВВ залишався динамічним.

Загалом лінію розмежування за минулу добу перетнуло 33,2 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів:

- "Мар’їнка" – 10 270 осіб та 1585 транспортних засобів;

- "Новотроїцьке" – 7545 осіб та 1295 транспортних засобів;

- "Гнутове" – 4525 осіб та 990 транспортних засобів;

- "Станиця Луганська" – 10 870 осіб.

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Сьогодні зранку на КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 90/60; "Мар’їнка" – 10/50; "Новотроїцьке" – 20/50; "Гнутове" – 20/30.

Прикордонники Донецького та Краматорського загонів на КПВВ "Новотроїцьке" і "Мар’їнка" припинили дві спроби незаконного переміщення товарів через лінію розмежування. Громадяни України з порушеннями визначених правил намагалися перемістити оргтехніку, товари народного вжитку та одяг на загальну суму понад 36 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.