Луценко передав справу "Ощадбанку" Нацполіції: НАБУ і САП висловили протест

Про це йдеться у спільній заяві НАБУ і САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Зміна підслідності у справі заволодіння $20 млн державного АТ "Ощадбанк", в межах якої детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру 12 особам, за слідчими Нацполіції України є неприпустимою та прямо порушує вимоги КПК України", - написано в заяві.

У НАБУ і САП також зауважують, що рішення генпрокурор ухвалив "з незрозумілих підстав без витребування та вивчення матеріалів кримінального провадження". Крім того, вони вважають, що це рішення ставить під загрозу можливість притягнення посадових осіб до кримінальної відповідальності.

"Навіть у разі, якщо Нацполіція завершить розслідування, суд може повернути обвинувальний акт прокурора як такий, що не відповідає вимогам КПК про визначення підслідності", - наголошується в заяві.

НАБУ і САП закликають Луценка якнайшвидше ухвалити процесуальне рішення, яке поверне кримінальне провадження детективам, і визначити підслідність за НАБУ, як це і передбачено законодавством України.

Нагадаємо, з травня 2016 року НАБУ і САП здійснювали досудове розслідування у справі про розкрадання $20 млн з "Ощадбанку". За даними слідства, у 2013-2015 роках службові особи приватних підприємств, що входили до групи "Креатив", у змові з посадовими особами "Ощадбанку" підробили документи і незаконно отримали в держбанку кредит на $20 млн нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання гроші вивели за кордон на рахунки підконтрольних підприємств, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Пізніше на ці гроші придбали нерухомість.

Восени 2018 року глава САП Холодницький повідомив, що суд заарештував з можливістю внесення застави 10 підозрюваних у справі про розкрадання $20 млн в "Ощадбанку".

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