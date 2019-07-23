"Занадто багато різних шахраїв залізло у владу, щоб там харчуватися", - Філатов пояснив, чому виступає за дострокові місцеві вибори

Про це Філатов написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Що це було?", - запитує багато хто. Тепер, після вчорашньої вечірньої заяви лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова про те, що вибори до місцевих органів влади все-таки відбудуться 2020-го, а не цього року, я можу розповісти, що це було. Так, дійсно, я вважаю, що вибори мерів і до місцевих рад потрібно провести достроково. Як людина, яка тисячу разів говорила публічно, що влада - це важкий хрест, а не шлях для особистого збагачення і за крісло своє ніколи не трималася, то я не боюся взагалі жодних виборів: ні строкових, ні дострокових, ні надстрокових, ні понаднормових. У нас уже є в країні фахівці з дострокових виборів, тому вони можуть вигадувати все що завгодно, благо з креативом і фантазією у них все добре", - заявив він.

"Чому в країні потрібно перезавантажити систему місцевого самоврядування, зокрема шляхом виборів? Та тому, що занадто багато різних шахраїв залізло у владу, щоб там харчуватися. Міста, поліси, ще з часів Стародавньої Греції - це про боротьбу кланів. Переважно, звичайно, за гроші. Попри те, що Дніпро стабільно посідає котрий рік перші місця у всіляких рейтингах "прозорості, відкритості, антикорупційності, etc.", а я виганяю своїх підлеглих з роботи і пишу пачками заяви в прокуратуру, все одно "крадуть". Особливо депутати. Це вже навіть стало швидше екзистенціальною проблемою нашого народу", - пояснив Філатов.

Також читайте: Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію. ВIДЕО

"Однак, повірте, що перевибори для мене не самоціль. На жаль, але, як і в першому випадку, коли я виступав на форумі Порошенка з програмними речами, так і зараз, ніхто знову так і не вловив суть речей. Як завжди, суть речей у нашій країні нікому не цікава... Тоді кричали: "Прийшов Петю висувати на новий термін", зараз кричать: "Вирішив Вові допомогти узурпувати владу". А я ж, хлопці, тут не про Петю з Вовою. А про Кодекс місцевого самоврядування. Припиніть грабувати міста перед кожним ухваленням держбюджету. Віддайте громадам екологічний контроль. Саме ми дихаємо всілякою гидотою, а не чиновники з Києва, які торгують квотами на викиди. Створіть муніципальну поліцію громадського порядку, яка підпорядковується місцевій владі, як у всьому цивілізованому світі. Розберіться, нарешті, з ігровими залами, що заполонили наші міста. Або забороніть взагалі, або дозвольте. Але не можна стригти роками з цього бабки і сидіти робити вигляд, що цієї проблеми не існує! Створіть інститут мирових суддів, які будуть вирішувати спори "за межу". Цих суддів мають обирати самі люди! Віддайте містам можливість адмініструвати власні податки. ДФС не хоче цим займатися. Скоротіть кількість депутатів-дармоїдів. Наприклад, у місті Портленд, штату Орегон, на мільйон осіб і бюджет у мільярди доларів - лише 5 депутатів. П'ять!!! А не 64, як у Дніпрі", - констатував Філатов.

Також читайте: Місцеві вибори відбудуться в 2020 році, - Разумков

"У вас тепер абсолютна влада. І абсолютна відповідальність. За все: війну, бідність, тарифи, несправедливість. Працюйте, а не погрожуйте іншим перевиборами або пиляйте у фейсбуці селфачі. Працюйте. Давайте, арбайтен. І ухваліть Кодекс про місцеве самоврядування. Ухваліть Кодекс про місцеве самоврядування. Ухваліть Кодекс про місцеве самоврядування. Я буду тепер торочити про це щодня", - резюмував він.



