"Слуга народу" в разі отримання понад 226 голосів може не об'єднуватися з іншими партіями, оскільки має всі права коаліції, - Магера

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив колишній член Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

"У новому парламенті створити коаліцію неможливо. Оскільки фракція "Слуга народу" в разі отримання більшості депутатів парламенту має права коаліції. Тому не може створювати коаліцію з іншими фракціями", - заявив Магера, посилаючись на 83 статтю Конституції України.

За словами Магери, така сама ситуація в історії України була 1990 року, коли більшість парламенту сформувала так звана "Група 239" - комуністична фракція I скликання.

"І припинити повноваження нового скликання парламенту не можна протягом року", - додав він.

"У "Слуги народу" немає іншого варіанта: або вони пропонують кандидатуру прем'єр-міністра і формують новий Кабмін, або продовжує працювати уряд Гройсмана", - сказав він, додавши, що коаліційної угоди також не потрібно в новій Верховній Раді.

Нагадаємо, 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%. ІНФОГРАФІКА