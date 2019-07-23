У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков

В одномандатних округах Чернігівщини ситуація має такий вигляд.
У 205 окрузі впевнено лідирує Олег Семінський, у 206 - Антон Поляков.
Цікавим виявився округ № 207, пише місцеве видання cheline.com.ua. За даними ЦВК (станом на 10:30), перемогу тут здобуває самовисуванець Ігор Рибаков.
Згідно з даними екзитполу, який проводили в 207 окрузі, Ігор Рибаков перемагає з показником 27,9% голосів виборців. Про це повідомляє пресслужба соціологічної компанії Socio Tendence.
Друге місце у Максима Зуєва з показником 25,4% і на третьому місці - колишній народний депутат від цього округу Анатолій Євлахов (21,3% голосів).
У 208 окрузі перемогу впевнено з колосальним відривом отримує самовисуванець Валерій Давиденко. На другому місці - Антон Панченко.
У 209 окрузі з лідирує Валерій Зуб. На другому місці - Олександр Кодола.
210 округ - трійка лідерів - Сергій Коровченко, Борис Приходько та Дмитро Пахомов.