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23.07.19 11:16

У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков

Нині триває активний процес підведення підсумків. Станом на 10:30 23 липня ЦВК опрацювала вже понад 93% протоколів.

В одномандатних округах Чернігівщини ситуація має такий вигляд.

У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков 01

У 205 окрузі впевнено лідирує Олег Семінський, у 206 - Антон Поляков.

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У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков 02
У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков 03

Цікавим виявився округ № 207, пише місцеве видання cheline.com.ua. За даними ЦВК (станом на 10:30), перемогу тут здобуває самовисуванець Ігор Рибаков.

У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков 04

Згідно з даними екзитполу, який проводили в 207 окрузі, Ігор Рибаков перемагає з показником 27,9% голосів виборців. Про це повідомляє пресслужба соціологічної компанії Socio Tendence.

Друге місце у Максима Зуєва з показником 25,4% і на третьому місці - колишній народний депутат від цього округу Анатолій Євлахов (21,3% голосів).

У 208 окрузі перемогу впевнено з колосальним відривом отримує самовисуванець Валерій Давиденко. На другому місці - Антон Панченко.

У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков 05

У 209 окрузі з лідирує Валерій Зуб. На другому місці - Олександр Кодола.

У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков 06

210 округ - трійка лідерів - Сергій Коровченко, Борис Приходько та Дмитро Пахомов.

У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков 07

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