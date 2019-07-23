Варшава сподівається, що новий уряд України продовжить курс у ЄС і НАТО, - МЗС Польщі

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Польща із задоволенням сприйняла спокійний перебіг дострокових парламентських виборів в Україні 21 липня, які відбулися у відповідності з міжнародними виборчими стандартами", - йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.
Водночас у Варшаві прийняли до відома зауваження, які містилися в попередньому рапорті місії ОБСЄ/БДІПЛ.
У МЗС Польщі очікують, що в результаті виборів буде створено стабільну більшість у Верховній Раді України і новий уряд, який разом з Президентом Володимиром Зеленським прискорить процес необхідних реформ і прагнутиме до поглиблення відносин з ЄС та НАТО.
"Польща незмінно підтримує європейські та євроатлантичні амбіції України, зусилля з модернізації, а також підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України з огляду на агресивні дії з боку Росії", - наголошується в заяві МЗС Польщі.
У ній висловлюється сподівання на розвиток конструктивної співпраці з новою українською владою.