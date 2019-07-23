Виявлено нові факти, які можуть зупинити екстрадицію Фірташа в США, - The Hill

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Джон Соломон у статті для The Hill.

Наводимо текст статті в перекладі російською мовою.

"Еще не успело высохнуть чернило на бумаге о назначении Роберта Мюллера в качестве спецпрокурора, как его заместитель Эндрю Вайсман, известный своими дерзкими и противоречивыми методами работы, выступил с очень дерзкой но тайной инициативой в начале июня 2017 года.

Вайсман втайне вышел на американских юристов украинского олигарха Дмитрия Фирташа с заманчивым предложением: "Дайте мне компромат на Дональда Трампа в "российском" деле, и команда Мюллера попытается снять уголовные обвинения против него со стороны США от 2014 года".

Детали этого предложения, о котором никогда ранее не сообщалось в СМИ, мне подтвердили из нескольких источников, непосредственно владеющих такой информацией. Они также упоминались в документах защиты украинца, с которыми я ознакомился.

Два года спустя, инициатива Вайсмана может иметь далеко идущие последствия для Министерства юстиции США, как внутри страны, так и за ее пределами. Его бывший босс, Роберт Мюллер, в эту среду планирует давать показания в Конгрессе.

Министерство юстиции, офис Мюллера и Вайсман не дали своевременных ответов на соответствующие обращения за комментариями в понедельник.

На первый взгляд может возникнуть вопрос: "А что здесь такого особенного? Для федеральных прокуроров не редкость предлагать обвиняемым пойти на сделку со следствием.

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Однако, инциатива Вайсмана была сопряжена с тонкостями и интригами, выходящими далеко за пределы обычного федерального расследования, как утверждают мои источники.

В то время, внутри Минюста и ФБР нарастало напряжение в связи с попытками найти неопровержимые доказательства вины Трампа в "российском" деле, поскольку досье Стили, на котором строились первоначальные разрешения на слежку, оказались неподтвержденной чепухой. Как указывал в своих письмах Питер Стрзок за несколько дней до попытки Вайсмана, "там нет ничего крупного".

Аналогично этому, ключевые доказательства, которые Минюст использовал для выдвижения обвинения Фирташу в 2014 году, также распадались. Два центральных свидетеля в деле находились в процессе отказа от своих показаний. А документ, который ФБР описало как доказательство взятки внутри компании Фирташа, по заявлениям СМИ оказался просто гипотетическим слайдом из презентации американского консультанта. Об этом говорят судебные документы, с которыми я ознакомился.

Другими словами, перед Минюстом стояла перспектива опозорится сразу по двум громким делам в то время, когда Вайсман выступил со своей личной инициативой 4 июня 2017 года. Эта инициатива удивила даже американскую команду защиты Фирташа.

По мнению некоторых людей, это предложение было сделано слишком преждевременно. Мюллера назначили лишь за две недели до того, и он только входил в курс дела. У него еще не была сформирована команда. Зачем было спешить со сделкой, когда команда прокуроров еще находилась на стадии формирования, задавались вопросом некоторые люди.

Во-вторых, обращение Вайсмана было слишком смелым и дерзким, даже для прокурора с его репутацией.

Как писала защита Фирташа о контаках с Вайсманом, прокурор заявлял о способности Мюллера "решить вопрос с делом Фирташа" в Чикаго так, чтобы ни Минюст, ни прокуратура Чикаго не могли "вмешаться в ситуацию и помешать решению вопроса", включения отзыв всех обвинений. "Несомненно, речь шла о полном прекращении расследований", писала защита украинца.

У команды Фирташа возникло подозрение, что Вайсман преувеличивал в своих утверждениях. Хоть у Мюллера и были все полномочия расследовать "российское" дело, он всё же находился под надзором Генерального прокурора, а не действовал в полной независимости от Минюста.

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Третье нарушение заключалось в том, что в коммуникации с адвокатами Фирташа Вайсман выдал достаточно много информации в надежде заполучить свидетельские показания украинского олигарха.

Обычно, в рамках сделок со следствием прокуроры описывают интересующие их темы и спрашивают обвиняемого, какие показания он готов предоставить в этой связи. Но Вайсман пошел намного дальше и, во время встречи с американскими юристами Фирташа и агентами ФБР 7 июля 2017 года, поделился некоторыми собственными теориями относительно расследования против Трампа и бывшего начальника его избирательного штаба Пола Манафорта. Об этом говорят записи защиты Фирташа.

Например, Вайсман рассказал юристам Фирташа о своих предположениях относительно компании Бэйрок, связанной с бывшим информатором ФБР Феликсом Сэйтером, которая якобы "делала серьезные инвестиции в компании Дональда Трампа", и что прокуроры искали компромат на зятя Трампа, Джареда Кушнера.

Как Вайсман рассказал юристам Фирташа, он "считал, что Манафорт и его люди тесно координировали свои действия с русскими с целью заполучить работу в Украине". Также заместитель Мюллера рассказал, что "считал украинскую команду Манафорта всего лишь фасадом для преступной деятельности в Украине", и что "российские спецслужбы" могли быть вовлечены во вмешательство в президентские выборы 2016 года в США.

Подобные рассказы о личных взглядах и теориях Вайсмана выходили за пределы обычного порядка действий прокуроров в процессе переговоров о сделке со следствием. Юридические эксперты, с которыми я консультировался, считают, что подобные рассказы могли сформировать определенные взгляды у обвиняемого, а также повлиять на дачу ним ложных показаний.

Примечательно, что Фирташ отказал Вайсману в его предложении пойти на сделку со следствием. И это несмотря на то, что олигарх уже пять лет находится в "ловушке" в Австрии, борясь с запросом об его экстрадиции по обвинениям США об участии в коррупции и взяточничестве в Индии, связанном со сделкой с американским авиапроизводителем. Фирташ отрицает эти обвинения.

Защита олигарха сообщила мне, что Фирташ отказался от сделки, поскольку не обладал достоверной информацией и доказательствами по интересующим Вайсмана темам.

Однако сейчас, когда Фирташ отчаянно борется против собственной экстрадиции, информация о предложении Вайсмана передана австрийскому суду как свидетельство того, что расследование Минюста основывается на фиктивных доказательствах и носит характер политической мотивации.

В своем закрытом ходатайстве, поданном в Австрии ранее в текущем месяце, защита Фирташа сравнивает 13-летнее расследование против Фирташа со стороны Минюста со средневековой инквизицией. Юристы приводят предложение Вайсмана в качестве доказательства политической мотивации дела. Прокурор использовал "возможное прекращение расследования в отношении обвиняемого" в качестве приманки, если тот "готов предоставить в достаточном объеме инкриминирующие показания по широкому спектру несвязанных с делом политических вопросов, которые касаются президентов США и России".

После нескольких лет судебных разбирательств, Минюст США добился решения австрийского суда, разрешающего экстрадицию Фирташа в Чикаго. Однако затем его защита в тайне подала новые доказательства, включая предложение от Вайсмана, и на прошлой неделе австрийские власти внезапно повернули на 180 градусов и дали новую длительную отсрочку экстрадиции.

В этом новом решении суда говорится, что двое ключевых свидетелей, якобы подтвердивших обвинения против Фирташа о взяточничестве, на которых ссылается Минюст в запросе на экстрадиции, позже отказались от своих показаний. Как заявили эти свидетели, их показания были неправильно истолкованы ФБР, которое также оказывало на них давление, чтобы те подписали такие показания. Один из свидетелей заявил, что его показания для ФБР от 2012 года были "предварительно написаны властями США" и содержали "содержательные неточности". В том числе, что он не употреблял слова "дача взятки", как заявил Минюст.

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Также этот свидетель заявил, что подписал свои показания в 2012 году только по той причине, что ФБР "оказывало на него чрезмерное давление", включая угрозы конфискации его паспорта и запрета на возврат в Индию, как говорится в документах дела. Этот свидетель отказался от своих показаний тем же летом, когда Вайсман вышел со своим предложением на команду Фирташа.

Юристы Фирташа также предоставили австрийскому суду доказательства процессуальных правонарушений.

Ключевой документ, переданный австрийским властям в поддержку запроса на экстрадицию Фирташа, был представлен Минюстом как корпоративный документ его компании, якобы указывающий, что Фирташ санкционировал взяточническую схему в Индии. На самом же деле, этот документ был составлен консалтинговой фирмой МакКинси в качестве гипотетической презентации для компании Боинг на тему этических аспектов [возможного проекта], и не имел никакого отношения к компании Фирташа.

Более того, компания МакКинси в своем официальном заявлении отметила, что не имела сведений о взяточнической схеме со стороны Фирташа, и что фраза о "даче взятки" не исходила от него либо его компании, а была лишь "предположением МакКинси о стандартных бизнес-практиках в Индии", согласно с новыми судебными документами.

Американские юристы Фирташа сказали мне, что они довели до сведения Вайсмана факт ложного представления о документе авторства МакКинси со стороны Минюста в 2017 году. Однако, тот не придал важности доводам юристов и не сообщил об этом австрийскому суду. Этот документ так и не был отозван в качестве доказательства, даже после публикации в "Нью-Йорк Таймз" в декабре прошлого года, где ставилась под сомнение его пригодность.

"Подача ложных и вводящих в заблуждение документов в иное суверенное государство и его суды с целью получения решения об экстрадиции – не только неэтично, но и подрывает доверие к процессу принятия судебными системами решений, основывающихся исключительно на таких документах", говорится в заявлении, которое мне адресовали юристы Фирташа. "Отказ Минюста США отозвать данный документ, даже после заявлений о его ложности и обманчивости, является вопиющим нарушением как американского, так и международного права".

Вайсман уже долгое время является любимой мишенью американских консерваторов, частично в связи с тем, что ранее Верховный суд США единогласно выступил против его доводов в качестве прокурора в деле против компании Энрон из-за его слишком агрессивной тактики. Бывший чиновник Минюста Сидни Пауэл жестко раскритиковал работу Вайсмана в качестве прокурора в своей книге "Лицензия на ложь", где он осуждает тактику применения давления со стороны этого ведомства.

Очевидно, что действия Вайсмана в отношении украинского олигарха летом 2017 года приобретут новую важность как в Вашингтоне, где вскоре будет давать показания Мюллер, так и в Австрии, где дело об экстрадиции Фирташа приняло новый поворот".