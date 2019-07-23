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23.07.19 12:04

У Держприкордонслужби є план дій Морської охорони на випадок відкритого наступу Росії, - Дейнеко

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко констатує, що у відомства є план дій Морської охорони в разі відкритого наступу Росії.

У Держприкордонслужби є план дій Морської охорони на випадок відкритого наступу Росії, - Дейнеко

Про це Дейнеко сказав журналістам на міжнародній конференції з розвитку Морської охорони Держприкордонслужби України 23 липня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, план є, але я не можу його виносити на широке коло. Я скажу так: Морська охорона діятиме всіма можливими засобами. Якщо потрібно буде віддати життя за охорону нашого морського кордону, то прикордонники на це підуть", - сказав Дейнеко.

Він зазначив, що за час агресії Росії 70 прикордонників вже віддали своє життя, захищаючи кордони держави.

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