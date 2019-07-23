У "Слузі народу" та Євросоюзі наполягають на проведенні місцевих виборів у 2020 році

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Якщо ми говоримо про місцеві вибори, то справді до них потрібно готуватися, і політична партія "Слуга народу" фактично відразу ж після того, як закінчуються парламентські вибори, готуватиметься до місцевих виборів", - сказав Разумков.

Також він вважає, що значна частина чиновників на місцях "неефективно використовують ті ресурси, які в них є, зокрема, завдяки реформі децентралізації".

Зі свого боку, офіційний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Майя Косьянчич заявила, що ЄС очікує проведення місцевих виборів лише в наступному році. До цього часу, на їхню думку, українська влада має врахувати проблеми нинішніх виборів, включно з повідомленнями про скуповування голосів.

"Важливо, щоб українські органи влади врахували виявлені недоліки на основі рекомендацій Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ до запланованого виборчого циклу, зокрема місцевих виборів 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори заплановані на 25 жовтня 2020 року.

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