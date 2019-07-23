Лукашенко - ЄС: У нас є спільна біда - Україна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Білорусі, про це він заявив 22 липня на зустрічі з главою представництва ЄС у Білорусі Андреа Вікторін.

"У нас з вами є спільна проблема, можна сказати, біда - Україна. Я дуже добре знаю український народ і все те, що сьогодні відбувається в Україні, цей народ того не заслужив. Минули президентські, парламентські вибори, важливе питання так чи інакше там вирішене - питання влади. Свого часу Європейський Союз дав багато обнадійливих сигналів для цієї братської для нас країни і братнього для нас народу. Я б вас дуже просив посприяти стабілізації ситуації в Україні", - сказав Лукашенко.

Президент Білорусі наголосив, що розраховує на це не тільки тому, що особисто співпереживає українському народу.

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"Справа в тому, що ця проблема наша з вами - ми, українці і ви живемо в одному регіоні. Цей нарив, цей головний біль для Європейського Союзу треба якомога швидше усунути. Тому я переконливо прошу вас, як би не було складно вам зараз, їдучи в іншу країну, передати цей сигнал Європейського Союзу: Україна потребує підтримки", - наголосив глава білоруської держави.

На думку Лукашенка, ЄС несе повну відповідальність за події, що відбуваються в Україні, адже він свого часу запропонував їй альтернативу - піти на зближення з Європою.

"Україна пішла і орієнтується на Європу, напевно, зараз більше, ніж на Росію, Білорусь, ЄАЕС. Європейський Союз сказав "А", мусить сказати і "Б", якщо говорити відверто. Треба допомогти українському народові", - резюмував він.

Лукашенко також зазначив, що Білорусь готова до посилення політичного діалогу з Європейським Союзом.