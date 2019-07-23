Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO

"Вибори відбувалися в конкурентному та загалом мирному середовищі, незважаючи на жорсткі терміни проведення виборів і недоліки законодавства", - сказав глава місії ENEMO Златко Вуйович на пресконференції у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загальна оцінка процесу голосування була позитивною майже на всіх дільницях, на яких були спостерігачі ENEMO", - йдеться у звіті місії, поширеному на пресконференції у вівторок у Києві.
Також спостерігачі зазначили, що дільниці закрилися вчасно.
"Майже на всіх спостережуваних дільницях процедура підрахунку голосів була виконана належним чином. Передача матеріалів здійснювалася упорядковано і з дотриманням усіх процедур", - поінформували в місії.
Водночас спостерігачі ENEMO зафіксували низку порушень під час передвиборчої кампанії, зокрема скупку голосів виборців та агітацію держслужбовцями, повідомив Вуйович.
"Спостерігачі повідомили про залучення держслужбовців до передвиборчої агітації, тиск на виборців і велику кількість порушених справ щодо скупки голосів, особливо на користь кандидатів на одномандатних округах", - розповів він.
Також у звіті місії ENEMO зазначено, що з огляду на концентрацію ЗМІ у власності кількох осіб та їхнього сильного впливу на редакційну політику, не було забезпечено рівне й неупереджене висвітлення передвиборчої кампанії.