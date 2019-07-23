Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO

"Вибори відбувалися в конкурентному та загалом мирному середовищі, незважаючи на жорсткі терміни проведення виборів і недоліки законодавства", - сказав глава місії ENEMO Златко Вуйович на пресконференції у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загальна оцінка процесу голосування була позитивною майже на всіх дільницях, на яких були спостерігачі ENEMO", - йдеться у звіті місії, поширеному на пресконференції у вівторок у Києві.

Також спостерігачі зазначили, що дільниці закрилися вчасно.

"Майже на всіх спостережуваних дільницях процедура підрахунку голосів була виконана належним чином. Передача матеріалів здійснювалася упорядковано і з дотриманням усіх процедур", - поінформували в місії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори були конкурентними, - посли країн G7

Водночас спостерігачі ENEMO зафіксували низку порушень під час передвиборчої кампанії, зокрема скупку голосів виборців та агітацію держслужбовцями, повідомив Вуйович.

"Спостерігачі повідомили про залучення держслужбовців до передвиборчої агітації, тиск на виборців і велику кількість порушених справ щодо скупки голосів, особливо на користь кандидатів на одномандатних округах", - розповів він.

Також у звіті місії ENEMO зазначено, що з огляду на концентрацію ЗМІ у власності кількох осіб та їхнього сильного впливу на редакційну політику, не було забезпечено рівне й неупереджене висвітлення передвиборчої кампанії.