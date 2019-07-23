Кандидат від "Слуги народу" Токар судитиметься з Балогою за мандат

Про це в коментарі для "Укрінформ" повідомила Оксана Прокопчук, довірена особа кандидата в депутати Токара, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні - єдиний день, коли незгодні з результатами виборів можуть подати скарги до ОВК, тому зараз наші юристи працюють з документами та готуються подавати оскарження результатів виборів на окрузі № 69 до ОВК", - сказала Прокопчук.

Напередодні на своїй сторінці у Facebook сам Токар повідомив, що буде оскаржувати результати голосування на 69-му окрузі.

"Знаю, що ЦВК оприлюднила вже результати, згідно з якими основний конкурент має перевагу у 798 голосів. Так, це інформація, згідно з поданими протоколами ДВК, але ми не згодні з результатами підрахунку, оскільки наші спостерігачі зафіксували понад 30 порушень на ДВК у день виборів, щодо двох із них тривають кримінальні провадження", - написав він.

За даними ЦВК, наразі по округу № 69 із центром у Мукачеві опрацьовано 100% голосів, за результатами голосування на окрузі переміг Віктор Балога з результатом 35,81%. У Едгара Токара 34,47% голосів.

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