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23.07.19 12:51

ЦВК прийняла протоколи з "мокрими" печатками від перших чотирьох ОВК

Центральна виборча комісія прийняла на опрацювання оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України від перших чотирьох окружних виборчих комісій.

ЦВК прийняла протоколи з "мокрими" печатками від перших чотирьох ОВК

Відомості протоколів були оголошені представниками відповідних ОВК на засіданні Центрвиборчкому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

ЦВК, зокрема, прийняла протоколи від окружних виборчих комісій 45-го та 51-го (Донецька область), 213-го (м.Київ) та 37-го (Дніпропетровська область) виборчих округів.

Приймати протоколи Центрвиборчком буде в режимі безперервного засідання.

Загалом в Україні створено 199 виборчих округів і зарубіжний виборчий округ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, в неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Станом на ранок вівторка Центральна виборча комісія опрацювала 92,55% електронних протоколів за підсумками голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43.11% виборців, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13.03%, ВО "Батьківщина" - 8.18%, "Європейська Солідарність" - 8.15%, "Голос" - 5.87%. Решта партій не проходять до Верховної Ради.

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