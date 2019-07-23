ЦВК прийняла протоколи з "мокрими" печатками від перших чотирьох ОВК

Відомості протоколів були оголошені представниками відповідних ОВК на засіданні Центрвиборчкому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

ЦВК, зокрема, прийняла протоколи від окружних виборчих комісій 45-го та 51-го (Донецька область), 213-го (м.Київ) та 37-го (Дніпропетровська область) виборчих округів.

Приймати протоколи Центрвиборчком буде в режимі безперервного засідання.

Загалом в Україні створено 199 виборчих округів і зарубіжний виборчий округ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, в неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Станом на ранок вівторка Центральна виборча комісія опрацювала 92,55% електронних протоколів за підсумками голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43.11% виборців, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13.03%, ВО "Батьківщина" - 8.18%, "Європейська Солідарність" - 8.15%, "Голос" - 5.87%. Решта партій не проходять до Верховної Ради.