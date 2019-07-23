Закон про столицю - один із пріоритетних для "Слуги народу". Паспорт законопроєкту вже готовий, деталі обговорюватимуться найближчим часом, - Ткаченко

Про це сказав кандидат у нардепи від цієї партії, гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Ми з колегами це обговорювали. Одним із пріоритетних законів, який "Слуга народу" планує подавати в парламент, буде саме закон про столицю. Там усі ці пункти щодо перерозподілу повноважень і делегування їх у райони, про те, як формуватиметься влада в Києві, є. Паспорт цього законопроєкту вже готовий, деталі буде обговорено найближчим часом", - сказав Ткаченко.

Читайте також: Мер Києва Кличко має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка

Нагадаємо, у 2003 році Конституційний Суд України ухвалив рішення, що КМДА має очолювати лише особа, яку було обрано міським головою. У листопаді 2010 року експрезидент України Віктор Янукович розділив ці посади, унаслідок чого мера Леоніда Черновецького на посаді голови міськадміністрації змінив Олександр Попов. У 2014 році, після перемоги Віталія Кличка на виборах міського голови Києва, п'ятий президент Петро Порошенко призначив його головою КМДА. 10 липня під час зустрічі з Кличком президент України Володимир Зеленський підтвердив наміри розділити повноваження обраного киянами мера і голови Київської міської державної адміністрації. Мер запропонував провести в Києві дострокові вибори.