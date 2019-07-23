Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.07.19 13:19

"Режим тиші" на Донбасі порушено: ворог обстріляв позиції ЗСУ під Луганським, - Міноборони

Незаконні збройні формування на Донбасі у вівторок вранці обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї українські позиції в районі н.п. Луганське.

"Режим тиші" на Донбасі порушено: ворог обстріляв позиції ЗСУ під Луганським, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк на традиційному брифінгу.

"Сьогодні, 23 липня, ворог один раз застосовував зброю по наших позиціях. З 08:50 з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове противник протягом 10 хвилин вів прицільний обстріл із гранатометів та стрілецької зброї по наших захисниках н.п. Луганське", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу обстрілів на Донбасі не зафіксовано, втрат з боку ЗСУ немає, - штаб ОС

Гуцуляк зазначив, що втрат серед українських військовослужбовців унаслідок ворожого обстрілу немає.

"Вогонь у відповідь наші військові не відкривали, неухильно дотримуючись всеохоплюючого "режиму тиші"", - сказав спікер Міноборони.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100