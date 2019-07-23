Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.07.19 13:29

Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ

У партії "Слуга народу" (СН), яка за попередніми результатами виборів набирає більшість у парламенті, готують реформу прокуратури.

Обов'язкова юридична освіта для генпрокурора і скорочення штату, - кандидат у нардепи від СН Монастирський про реформу ГПУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кандидат від СН Денис Монастирський розповів в інтерв'ю виданню theБабель, що реформу планують почати з вимог до генерального прокурора.

"Ми маємо повернути вимогу про юридичну освіту для керівника відомства. Це має бути людина з вищою юридичною освітою, професіонал, але необов'язково з органів прокуратури, це можуть бути суміжні професії", - заявив Монастирський.

Він нагадав, що з 22 листопада цього року прокуратуру позбавлять функції слідства. "Тут важливо не упустити низку справ, які розслідуються давно. Наприклад, справи Майдану, якими займається управління спецрозслідувань ГПУ. Можливо, його співробітники стануть процесуальними керівниками у цих справах і допомагатимуть слідчим того ж ДБР", - додав кандидат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слузі народу" та Євросоюзі наполягають на проведенні місцевих виборів у 2020 році

Крім того, у пропрезидентській партії планують провести аудит роботи ГПУ і скоротити підрозділи з дублюючими функціями: "Наприклад, у Генпрокуратурі є підрозділ, що забезпечує діяльність генерального прокурора та його заступників. За роки роботи ГПУ його штат значно роздули, і його треба скоротити".

При цьому Монастирський не уточнив, які саме кандидатури розглядаються у Зеленського на посаду генпрокурора.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100