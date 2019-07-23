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23.07.19 13:33

"Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн

Державний концерн "Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінансовий аудит вартістю 32,5 млн грн.

"Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн

Про це свідчить оголошення держконцерну на порталі ProZorro, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, старт аукціону заплановано на 26 вересня. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 21 серпня, остаточний термін аудиту - 10 квітня 2021 року.

Договором передбачено аудит консолідованої/комбінованої звітності концерну і всіх підприємств, які входять до "Укроборонпрому", за 2018 і 2019 роки відповідно до МСФЗ. Аудитор має надати аудиторські висновки про достовірність цієї звітності.

Крім того, договір передбачає консультаційну допомогу "Укроборонпрому" у вигляді методологічних консультацій і семінарів з питань застосування МСФЗ.

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Умови оплати за послуги аудиту передбачають внесення 40% оплати до 15 березня 2020 року, і 60% - протягом п'яти банківських днів з дати підписання сторонами акта надання відповідної частини послуг.

Нагадаємо, 19 липня Кабмін виділив 32,5 млн грн на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром".

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