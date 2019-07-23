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23.07.19 13:26

США нададуть українським прикордонникам два катери

США вирішили надати морській охороні прикордонної служби України два катери, які будуть обслуговувати 25 осіб.

США нададуть українським прикордонникам два катери

Про це сказав на міжнародній конференції в Києві радник щодо програми експертного контролю та безпеки кордонів посольства США Кевін Кільєр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми працюємо з українською стороною в питаннях охорони морських кордонів і виявили потребу в розвитку не тільки інфраструктури морських підрозділів, а й необхідність оновлення флоту. Тому було ухвалено рішення про надання морській охороні прикордонної служби двох катерів, які будуть обслуговувати 25 осіб", - сказав він.

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Зі свого боку тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що США продовжать надавати допомогу Україні у зв'язку з агресією Російської Федерації, в тому числі на морі. Він зазначив, що безпека в Азовському і Чорному морях України - важливе питання безпеки не тільки для України, але і для всього світу. США розуміє, що Україна страждає від Російської Федерації в результаті перешкоди свободи судноплавства.

"Україна - це ворота між Сходом і Європою, тому ми маємо допомагати Україні", - сказав він.

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