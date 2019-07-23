"Необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту й не допустити його скорочення", - Жданов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ММСУ.

""Моє прохання і рекомендація до нової влади - необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту і не допустити його скорочення", - заявив Жданов.

"Потрібно продовжити всі ті позитивні кроки, які нам вдалося зробити за останні 5 років: нові конкурси і можливості для молоді, заходи національно-патріотичного виховання, підвищення призових та зарплат спортсменам і тренерам, закупівля сучасного спортивного обладнання, програми відновлення та розбудови спортивної інфраструктури", - додав Жданов.

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За його словами, функціонування Міністерства молоді та спорту, як окремого і самостійного органу виконавчої влади, є дуже важливим для молодіжного середовища та національних збірних команд, які прославляють Україну на міжнародній арені.

"Міністерства молоді та спорту в різних конфігураціях - існують практично в кожній країні Європи в т.ч. тих, що входять до Євросоюзу. Наприклад, в сусідній Польщі є Міністерство спорту і туризму. У Франції багато десятиліть функціонує Міністерство молоді та спорту. Молодь і спорт мають залишатися окремими пріоритетним напрямком державної політики в Україні", - підкреслив глава міністерства.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту України, яку раніше озвучували представники його команди.