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23.07.19 13:49

Ворог облаштовує додаткові артилерійські вогневі позиції поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - Міноборони

Командування російських окупаційних військ підвищує готовність до застосування артилерії з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Ворог облаштовує додаткові артилерійські вогневі позиції поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк на традиційному брифінгу.

Так, за даними ГУР, з 22 липня ц.р. окупанти активізували підготовку артилерійських підрозділів, у т.ч. щодо скорочення термінів їх висування на передову з районів зосередження. При цьому, зросла інтенсивність робіт з обладнання додаткових артилерійських вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.

Водночас, за повідомленням української  розвідки, у підконтрольних противнику засобах масової інформації зросла кількість викривлених і неправдивих повідомлень про агресивність намірів командування операції Об’єднаних сил. У такий спосіб противник завчасно готує виправдання можливих провокаційних обстрілів позицій українських підрозділів.

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"Таким чином противник завчасно готує виправдання можливих провокаційних обстрілів позицій українських підрозділів", - повідомив Гуцуляк.

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