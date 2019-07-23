Ворог облаштовує додаткові артилерійські вогневі позиції поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк на традиційному брифінгу.

Так, за даними ГУР, з 22 липня ц.р. окупанти активізували підготовку артилерійських підрозділів, у т.ч. щодо скорочення термінів їх висування на передову з районів зосередження. При цьому, зросла інтенсивність робіт з обладнання додаткових артилерійських вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.

Водночас, за повідомленням української розвідки, у підконтрольних противнику засобах масової інформації зросла кількість викривлених і неправдивих повідомлень про агресивність намірів командування операції Об’єднаних сил. У такий спосіб противник завчасно готує виправдання можливих провокаційних обстрілів позицій українських підрозділів.

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"Таким чином противник завчасно готує виправдання можливих провокаційних обстрілів позицій українських підрозділів", - повідомив Гуцуляк.